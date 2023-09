Eesti pere kulutab pakettreisile rohkem kui aasta tagasi. Luksuse eest ollakse valmis juurde maksma

Eesti pere kulutab puhkusele keskmiselt 2300 eurot, Läti pere 2318 eurot ja Leedu pere 2243 eurot. Eestimaalased eelistasid pigem kõrgema teenustasemega majutusasutusi.

„Kui me räägime pakettreisidest, siis kuigi Eesti, aga ka Baltikumi reisija, võib endiselt valida tagasihoidliku 2 ja 3 tärni hotelli, eelistab üle 70% Baltikumi reisijatest siiski puhata 4+ ja 5 või 5+ tärni hotellides. Aastatega näeme nõudluse kasvu ja kuigi sel aastal on reisiteenuste maksumus kasvanud, ei ole see kuidagi seda kõigutanud. Hoopis vastupidi, huvi pakettreiside vastu on oluliselt kasvanud ja jätkab sama suundumusega ka suvehooaja pikendamise suunas,“ kommenteeris viimaseid arenguid reisiteenuste valdkonnas Tez Touri müügi- ja turundusjuht Jelena Gavronski.

Sügisene koolivaheaeg juba välja müüdud

Keskmine Eesti pere on kulutanud suvepuhkusele 2300 eurot ning üle 70% reisijatest on valinud kõrgema teenusklassiga majutusasutuse. Suurimat huvi luksusliku puhkuse vastu on näidanud Türgis puhkust veetvad reisijad, kus 5 tärni hotelle on valinud üle 80% puhkajatest. Seevastu näiteks Kreekas ja Bulgaarias on puhkajate eelistused jagunenud võrdselt 4 ja 5 tärni hotellide vahel, mida ilmselt saab põhjendada sellega, et mainitud sihtkohtades on puhkus veidi aktiivsem ja „kõik hinnas“ teenustase ei ole nii laialdaselt pakutud.

Tez Touri andmetel jätkub suur huvi reisiteenuste vastu ka sügis-talvisel hooajal. Mitmed reisisuunad sügiseseks koolivaheajaks on juba välja müüdud. Suurt huvi näidatakse ka eelmisel aastal pakutud jõulude ja aastavahetuse perioodi peoreiside osas. Lühemad reisid lubavad koostada paindliku puhkuseplaani.

„Kuigi suvi on vaieldamatult populaarseim aeg, näeme, et üsna paljud soovivad oma suve pikendada ka septembris ja oktoobris toimuvate reisidega. See periood on samuti sobilik neile, kes ei armasta palavat sooja, vaid eelistavad hoopis mõõdukalt sooja õhku. Mitmes sihtkohas on sügisel märgata ka väiksemat turistide hulka, mis lubab privaatsemalt olemist,“ lisab Gavronski.

Pere koosseisu on arvestatud kaks täiskasvanut ja üks laps vanuses 2–12.