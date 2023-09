FOTOD | Riia on üllatusi täis: vaata, mida kõike siit leida võib

Nagu juba võis vihjest aru saada, hakkas meie õhtusöögi ajal akna taga äkki kõvasti paduvihma sadama ja müristama. Kui restoranist väljusime, voolasid tänaval ojad ja hiljem juba jõed – sellest õhtust jõudis ka Eesti meediasse uudis Riia üleujutusest. Sellegipoolest leidsime endale Boldi ja sõitsime Lucavsala saarele, kus pidi peagi algama võimas droonišõu. Vaatamata vihmale oli saarele kogunenud tuhandeid inimesi, kes kõik šõud ootasid. Lucavsala saar on ehk paljudele eestlastelegi tuttav, sest seal on toimunud mitmeid suuri kontserte, näiteks on seal esinenud Rammstein, Ed Sheeran ja Foo Fighters, lisaks on saar olnud juba kaks aastat Positivus Festivali toimumispaik.

Maitsva toidu kõrvale rääkisid festivali kuraator Līna ja ürituste korraldaja Mārtiņš, kuidas kõik see, mis Riias praegu toimub, teoks sai. Līna sõnul on jooksmist olnud kõvasti ja pole vahet ööl ega päeval, kui töö tahab tegemist. Õhtusöögi ajal muutus ilm õues kardinaalselt ja nii tegid nii Līna kui Mārtiņš ärevaid telefonikõnesid, et kuidas on olukord droonišõu ettevalmistamisega. Õnneks said nad siiski kõik viis toidukäiku lõpuni nautida, kuid kohe kui magustoit kõhus, pidid nad tulekahjusid kustutama jooksma. Meie Ritaga saime päris rahulikult Lucavsale saare poole liikuma hakata.

Kuid see ei jäänud õhtu ainsaks šõuks. Juba samal ajal alustas võimas põuavälgu šõu, millist meie silmad küll varem näinud polnud. Terve taevas sähvis kui hull, see vaatepilt oli hoopis teistmoodi elamus kui droonišõu – iga loodusearmastaja on sellise kogemuse üle õnnelik.

Idüll Āgenskalnsis

Järgmine hommik Riias tervitas taas kuuma päikesepaistega. Meie asusime teele avastama Riia üht huvitavamat linnaosa – Āgenskalnsi.

Āgenskalnsi asumile on 17. sajandil nime andnud Švarcmuiža mõis, mida omal ajal kutsuti omanik Heinrich von Hageni järgi Hagenshofiks. Aastal 1785 liideti piirkond Riia linnaga, kuid algul oli see suvilate ja suvemõisate piirkond. Asumi suurem areng algas 19. sajandil pärast 1812. aasta isamaasõda. Asumisse kerkisid turg ja kirik. Asumi territooriumil on märkimisväärselt palju 19. sajandil püstitatud puidust maju.

Āgenskalns on väga armas linnaosa, kus on rahulik jalutada ja huvitava arhitektuuriga maju uudistada. Kuna olen sündinud väikesel tänaval Pärnu jõe ääres, on Daugava-äärne Āgenskalns mulle iseäranis kodune. Need jõeäärsed vaiksed tänavad rohelusse mattunud ilusate puust majadega tundub ideaalne elupaik. Kõvasti tekitab nostalgiat ka vana „Melodija“ plaaditehas. Kodune plaadiriiul on ju selle brändi plaate täis ja lapsepõlves sai ikka lugematu arv „Melodija“ plaate kriimuliseks kuulatud. (Nende hulgas muidugi ka maailma parima lätlase Raimonds Paulsi plaadid.)

Vaata fotosid armsast Āgenskalnsist:

Āgenskalns Market

Āgenskalnsi turuhoone on üks 20. sajandi ratsionaalse juugendstiili näiteid. Restaureeritud turuhoone sai valmis eelmise aasta mais ja praeguseks on see saanud populaarseks kogunemiskohaks, kust osta endale kõikvõimalikku värsket kraami ja einestada turuhoone teise korruse mõnusates restoranides.