Ära maga maha! Selle sügise kolm parimat spaapakkumist

Hoolitsusega teine öö tasuta Grand Rose SPA Hotelis (Kuressaare, Saaremaa)

Neljas öö tasuta Meresuu SPA & Hotelis (Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa)

Eesti pikima liivaranna ääres Narva-Jõesuus asub kõigi mugavuste ja merevaatega Meresuu SPA & Hotel. Rikkaliku valikuga ilu- ja tervisemaailm, kümne sauna ja kaheksa basseiniga spaakeskus, hubased numbritoad, maitseseiklused hotelli restoranis ning muidugi see lummav merevaade – kõike seda pakub Meresuu SPA & Hotel.

Ajapiiranguta külastus Eesti esimeses täiskasvanute spaas, Tallinn Viimsi SPA18+ (Viimsi, Harjumaa)

Tallinn Viimsi SPA18+ saunakeskuses on septembris võimalik lõõgastuda tavapärase kolme tunni asemel ajapiiranguta.

SPA18+ saunakeskuses saab nautida erilist vaikust ja rahu, sest see ala on loodud vaid täiskasvanutele. Külastajate kasutada on kuus eksklusiivse sisekujunduse ja atmosfääriga sauna, kohvik ja veebaar, privaatsed puhkealad, lõõgastusruum puuviljade ja värskendavate jookidega, Türgi saun ehk hamam ja Saaremaa mudahoolitsused mudalas. SPA18+ pääse tagab sissepääsu ka Viimsi spaa- ja saunakeskusesse, andes seega võimaluse külastada kokku 14 sauna ning viit spaabasseini.