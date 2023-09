„Nad olid purjus ja käitusid sündsusetult.“ Türgi hotell trahvis vene turiste 200 euroga

Türgis Marmarises asuvas hotellis Meril Club 4* lõhkus väidetavalt Vene paar dušikabiini klaasukse. Paari enda sõnul aga kukkus dušikabiini uks maha ja nad said vigastada, kui ukse klaas purunes.

Reisibüroo soovitas turistidel maksta trahv, et vältida suuremaid probleeme ja naasta kodumaale. Lõpuks nõustus Türgis puhanud paar maksma lõhutud klaasi eest 200 eurot ning nad jäid veel nädalaks hotelli puhkama. Neile ei antud kviitungit, mis tõestaks, et nad tasusid trahvi. Seetõttu ei saanud nad ka tõestada, et nad olid maksnud kahjustatud vara eest.