Tänane mandri ja Ruhnu vaheline reis on tühistatud. „See on nii reisijate kui laeva ohutuse tagamiseks“

Ruhnu-mandri liine haldava Tuule Liinid kodulehel on kirjas, et täna kell 12.00 väljuv reis Ruhnu on seose kehvade ilmastikuolude tõttu tühistatud. Kodulehel on kirjas, et reis suunal Pärnu-Ruhnu väljub homme kell 10.00.