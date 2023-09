FOTOD | Õhtusöögiks trühvlid? Miks mitte!

Eelmisel nädalal korraldas Tallinna sadamas asuv itaalia restoran Ristorante Flavore viiekäigulise trühvliõhtusöögi, millel meil oli au osaleda. Teame ju kõik, et trühvel viib iga roa uuele tasemele. Restorani peakokk Kārlis Rūdolfs Aiše ütles õhtu alustuseks, et trühvlid muudavad tõeliseks pärliks isegi kõige tavalisema köögivilja – kartuli. „Trühvleid ei ole lihtne leida, kuid inimesed on neid armastanud juba tuhandeid aastaid ja otsinud neid nii koerte kui ka sigade abil, mis teeb need eriti ihaldusväärseks,“ rääkis peakokk.

Trühvli maitse annab tõepoolest igale toidule vürtsi, seda ei saa segi ajada millegi muuga. Kellele see maitse meeldib, on tõenäoliselt ka endale koju soetanud mõne trühvlimaitselise toote – mul on näiteks juba aastaid kasutuses trühvli-oliiviõli –, ent süüa toite, mille valmistamisel on kasutatud värsket trühvlit, on siiski täiesti teine tase.

Viiekäigulise trühvliõhtusöögi valmistas Ristorante Flavore peakokk koos spetsiaalselt selleks ürituseks Lätist saabunud Michelini tärnidega pärjatud restoranides kogemusi ja osavust lihvinud koka Sergejs Siporovsiga. Roogades kombineeriti trühvlit nii linnu- kui loomalihaga ja kalaga. Alguses oli plaanis seda kombineerida ka jäätisega, aga seda siiski ei juhtunud – pärast üritust kuulsime, et kokad ei leidnud ikka seda päris õiget maitsete tasakaalu, nii et see elamus jääb järgmiseks korraks. Kuid magustoiduks pakutud erinevatest melonisortidest valmistatud hõrk sorbett korvas trühvlijäätise puudumise täielikult.