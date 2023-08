Tallinna Lennujaama maandumised hilinesid tehnilise rikke tõttu. „Ohutus on prioriteet number üks“

Lennujaama kommunikatsioonispetsialisti Jane Kallaste sõnul tekkis ühel saabuval õhusõidukil peale maandumist tehniline rike, mistõttu ei saanud see iseseisvalt terminali äärde ruleerida. Õhusõiduki meeskond informeeris olukorrast lennujaama ning seejärel alustati töödega, mille eesmärk oli reisijad lennukist välja lasta ning alustada lennuki pukseerimisega. „Kuna lennundus on väga reguleeritud valdkond, ei tehta seal asjad kiirustades – vajalikud on kooskõlastused ning lennufirma luba erinevate tegevuste teostamiseks. Seda, mis täpselt juhtus, ei oska meie kahjuks kommenteerida,“ selgitas Kallaste.

Lennurada oli tekkinud olukorra tõttu suletud umbes 1 tund ja 22 minutit, lennurada avati uuesti veidi peale kella 19:00 ning see mõjutas nii saabuvaid kui ka väljuvaid lende. Kokku mõjutas see nelja saabuvat lendu, millest üks suunati Riiga, kust see hiljem Tallinna tuli ning 6 väljuvat lendu.

Kallaste kinnitas, et lennujaama jaoks on ohutus prioriteediks number üks ning teeme kõik selleks, et meie taristu oleks alati korras ja nõuetele vastav ning lennukid saaksid siin ohutult ja turvaliselt maanduda. „Samuti peame oluliseks erinevatele intsidentidele kiiret ja professionaalset reageerimist, et tagada Eesti ühendamine maailmaga.“