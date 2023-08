Ryanairi tegevjuht: esmaspäeval aset leidnud lennuliikluse rike ei ole aktsepteeritav

O’Leary sõnul ei ole Ryanair siiani selgitust saanud, miks rike lennuliiklust tabas ja mis selle põhjustas. Lisaks oli ta kriitiline selle suhtes, et lennuliiklusel pole plaani juhuks, kui midagi taolist peaks kunagi veel juhtuma.

Sotsiaalmeediapostituses ütles O’Leary, et Ryanair pidi esmaspäeval tühistama ligikaudu 250 lendu, mõjutades koguni 40 000 reisijat. Ta lisas, et tänaseks peaks olukord stabiliseeruma ja lennud peaksid väljuma plaanipäraselt.

Rohkem kui veerand kõigist Ühendkuningriigi lendudest katkestati esmaspäeval pärast seda, kui Ühendkuningriigi lennujuhtimist korraldava National Air Traffic Services’i (Nats) süsteemis tekkis tõrge. Lendude hilinemised ja tühistamised jätkusid ka eile. Esmaspäevased häired on viinud selleni, et mõned lennukid ja lennumeeskonnad on jäänud valesse riiki nn „lõksu“ ning on tekitanud probleeme ka personali töögraafikutega.

Lennunduse andmefirma Ciriumi andmetel tühistati esmaspäeval 790 väljuvat lendu, mis vastab umbes veerandile kõigist väljuvatest lendudest, ja tühistati ka 785 ehk umbes 27 protsenti kõikidest sissetulevatest lendudest. Kuna kõik Ühendkuningriiki sisenevad ja sealt väljuvad lennufirmad olid olukorrast mõjutatud, tähendas see, et lennufirmad ei saanud pakkuda reisijatele teise lennufirma lendu.

Põhjus pole siiani teada

O’Leary sõnul oli ta Suurbritannia lennujuhtimisorganisatsiooniga ühenduses, kuid talle pole selgitatud, miks olukord tekkis. „Meile pole siiani selgitatud, mis rikke põhjustas ja kuhu jäid nende varuplaanid,“ ütles ta. „Ei ole aktsepteeritav, et nad lasevad tekkida olukorral, mille tagajärjel jäävad kõikide lennud ära.“

O’Leary ütles, et umbes 20 Ryanairi lennukit ei saanud esmaspäeval oma kodubaasidesse tagasi pöörduda. Ta lisas, et teisipäeval tühistati umbes 70 lendu 3200-st kavandatud lennust, ning ütles, et Ryanair teeb „kõik endast oleneva, et vähendada häireid reisijate ja nende perede jaoks“.