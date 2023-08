Lennufirma kaotas maailma kõige aktiivsemas lennujaamas reisija koera

„Värava töötajad hakkasid helistama. Üks juhataja tuli ja ütles, et nad otsivad teda, et ta peaks olema rajatises, kuid neil polnud aega otsida ja ma peaksin lennukile minema,“ rääkis Rodriguez.

„Ma küsisin kõigilt – ütlesin neile, et vajan aega Maia asukoha leidmiseks, et ta on haige ja ma tahan ta kennelit puhastada, ja nad ütlesid: ´Lähme värava juurde, ta peaks seal olema,´“ ütles Rodriguez.

Rodriguezi lend tagasi Dominikaani Vabariiki pidi toimuma järgmisel päeval kell 10.20 ja piiritöötajad ütlesid talle, et nad toovad ta kinnipidamiskeskusest ära üks tund ja 45 minutit enne väljalendu, et viia ta värava juurde, kus ta koer teda ootab.

„Ta ütles mulle, et ärge muretsege, sest Maia viiakse rajatisse, kus on selleks koolitatud töötajad. Et nad annavad talle süüa ja vett ning hoolitsevad tema eest. See polnud minu soov, aga ma sain aru. Ma ei saanud midagi teha ja ma usaldasin teda.“

„Hakkasin esitama küsimusi selle kohta, kus ta öö veedab, ja ütlesin talle, et Maia oli lennu ajal väga hädas. Kui me sinna [Atlantasse] jõudsime, oksendas ta ahastusest ja tal oli ka kõhulahtisus.“

Kui nad mõistsid, et see juhtub alles järgmisel päeval, ütlesid nad, et ta peab ööbima kinnipidamiskeskuses, kuid tema koer ei saa temaga kaasa tulla.

Kuid saabudes Atlantasse reedel kell 18.55 ütles Rodriguez, et piirijõudude töötajad teatasid talle, et ta „ei vastanud oma turistiviisa nõuetele“ – seega nad tühistasid selle, öeldes talle, et ta peab järgmisel lennul tagasi koju pöörduma.

„Lennukid tõusid õhku ja maandusid. Ta ütles, et nad jälitasid teda, kuid Maia jooksis üha kiiremini ja ta põgenes. See on kõik, mida ma tean.“

„Kõik, kes mind tunnevad, teavad, mida Maia minu jaoks tähendab. Ma ei lähe kuhugi ilma temata. Ta on nii kuulekas, et saan ta viia restoranidesse, sõna otseses mõttes kõikjale. Ta on minu partner kõiges,“ rääkis ta CNN-ile.

Rodriguez ütles, et tal oli kolm tundi kestnud lennul Punta Canasse paanikahoog. Tema ja Maia on vaevu minuteid teineteisest lahus veetnud, sest Rodriguez, kes varem tänavakoeri päästis ja neile uued kodud otsis, leidis Maia kuuvanuse kutsikana ega suutnud temast lahku minna.

Nad tõstsid Rodriguezi lennu tunni võrra edasi, mis väljus Punta Canasse, mis asub Santo Domingost kahe ja poole tunnise autosõidu kaugusel. Rodriguez vahetas sihtkohta hea meelega ja eeldas, et see oli lihtne segadus ja Maia jõuab järgmisele lennule.

Kuna tema USA viisa tühistati, ei lubata Rodriguezil Ameerika Ühendriikidesse tagasi lennata, et oma koera otsida. Selle asemel, 24. augustil, kuus päeva pärast seda, kui ta Maiat viimati nägi, läks Rodriguezi ema teda Atlantasse esindama.

„Nad teevad talle ringkäigu ja näitavad talle videolinte, kuid ta ütleb, et seal pole midagi – pole ühtegi juhtlõnga,“ ütles Rodriguez.

„Asi on selles, et sellel lennujaamal on rohkem kui 4000 aakrit. Mu ema ütles mulle, et see on hirmutav – õhus on kindlasti võimalus, et Maia peidab end lennujaamas, kuid ta võib olla paljudes kohtades.“

Lennuanalüütikafirma OAG hindas Hartsfield-Jacksoni augusti alguses maailma kõige aktiivsemaks lennujaamaks.

Õudusunenäos elamine

Maia on mikrokiibitud ja Rodriguez ütleb, et tema ja Delta on teavitanud kõiki maakonna loomade varjupaiku ja veterinaararste ning saatnud neile temast pilte – seepärast arvab ta, et Maia võib veel lennujaamas viibida.

„Kui keegi oleks Maia leidnud, oleks ta varjupaika viidud ja ta oleks skaneeritud. Minu andmed on seal. Suurim võimalus on, et ta on endiselt seal ja peidab end,“ ütles ta.

Delta pressiesindaja ütles CNN-ile avalduses: „Delta meeskonnad on töötanud selle lemmiklooma leidmise ja kliendiga taasühendamise nimel ning hoiame kliendiga ühendust, et teavitada uuendustest. Delta inimesed tunnevad sügavat muret kliendi ja koera pärast ning oleme pühendunud jätkuvatele otsingutele, tehes tihedat koostööd Atlanta linna lennundusosakonna ja teiste huvirühmadega.“

Vahepeal ütles lennujaama pressiesindaja CNN-ile: „ATL-i operatiivmeeskonnad kontrollivad rada ja lennuvälja terve päeva jooksul. Praegu pole nad koeraga kohtunud, kuid jäävad valvsaks, kui ta peaks ilmuma. Kui teda nähakse, püüavad ATL-i töötajad teda tabada ning lennufirmale ja omanikule tagastada.“ Nad ei vastanud küsimusele, kuidas koer üldse põgeneda lasti.

2019. aastal pääses üks koer Atlantas üleviimise ajal oma puurist välja. Ameerika staffordshire'i terjer Gale leiti pärast nelja päeva pikkust otsingut. Piloodid märkasid teda rajal ja tema meelitamiseks pandi maha lõks toiduga.

Rodriguezi jaoks on uudiste ootamine valus. „Ma olen agoonias,“ ütles ta. „Olen reedest saati elanud õudusunenäos, teades, et mu kullake on kuskil seal hirmunud või viga saanud. Igasugused mõtted tulevad pähe ja ma ei saa midagi teha. Iga minut tundub nagu päev.“