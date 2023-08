Just see lennujaam saab tulevikus maailma suurimaks

Kaks Dubai lennujaama plaanivad suuremahulist laienemist. Dubai rahvusvaheline lennujaam (DXB) on rahvusvaheliste reisijate hulgas kõige tihedama liiklusega. Laiendus läheb maksma ligikaudu 1,5 kuni 2,5 miljardit eurot ja see viiakse läbi lähima viie kuni seitsme aasta jooksul.

Dubai lennujaamade tegevjuhi Paul Griffithsi sõnul suudab Dubai peagi teenindada üle 120 miljoni reisija aastas ja seda 15 aasta jooksul. Kuid see on alles jäämäe tipp. Kui DXB saavutab maksimaalse reisijate mahutavuse, siis Dubai teisest lennujaamast - Al Maktoum (DWC) saab „maailma suurim lennujaam,“ on lennujaama arendajad öelnud.