Tahad rahulikku lendu? Euroopa lennufirma loob lennukis eraldi tsooni, kuhu on lastel keelatud siseneda

Türgi lennufirma Corendon võtab selle otsusega eeskuju rahvusvahelistest lennufirmadest nagu AirAsia ja Scoot, kes on sarnase tsooni juba varem kasutusele võtnud. Corendon loob ühele lennuliinile tsooni, mis hakkab kandma nimetust „vaid täiskasvanutele“. Sinna pääsevad reisijad, kel vanust vähemalt 16 eluaastat.

Tsooni istme eest tuleb välja käia lisaraha

Tsoon hakkab kehtima lendudel, mis sõidavad Amsterdami ja Kariibi mere saare Curaçao vahel. Lennufirma hakkab teenust pakkuma alates novembrist. Lastevaba tsooni asukoht hakkab olema lennuki eesotsas ja sinna mahub maksimaalselt 93 reisijat. Tsoon on teistest eraldatud seinte ja kardinate abil. Selle nautimiseks tuleb aga juurde maksta – ühe otsa hind on 45 eurot.

Saja euro eest saab nautida rohkem jalaruumi, ent selliseid istmeid on tsoonis ainult üheksa. Corendoni asutaja Atilay Uslu sõnul on lastevaba tsoon mõeldud neile, kes tahavad lennu ajal rahu ja vaikust. Ta lisas, et see on positiivne ka lastega peredele: nad ei pea siis niivõrd muretsema, et nende lapsed häirivad teisi reisijaid.

Corendon on esimene Euroopa lennufirma, kes lastevaba tsooni kasutusele võtab. AirAsia on seda aga kasutanud juba mõnda aega. Nemad nimetavad seda „vaikseks tsooniks“ ja seda on võimalik kasutada pikkadel lendudel, kuhu lubatakse reisijaid alates 12. eluaastast. Singapuri lennufirma Scoot pakub samasugust teenust.

Lennufirmad TUI, KLM ja Transavia ütlesid Hollandi väljaandele Nu.nl, et neil ei ole praegu plaanis lastevabasid tsoone kasutusele võtta. Reisijatele see mõte aga väga meeldiks. Newsweeki poolt tehtud küsitluses küsiti 1500 Ameerika täiskasvanult, kas nad sooviksid, et ühistranspordis oleksid lastevabad tsoonid. Ligi 60 protsenti vastanutest ütlesid, et ainult täiskasvanutele mõeldud ala oleks väga positiivne. 27% vastanutest ei nõustunud ja 14 protsenti ei osanud vastata.