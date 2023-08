Tallinn-Kärdla lennuliini teenindamist jätkab Diamond Sky

„Lendude jätkumine Tallinna ja Kärdla vahel on oluline nii kohalikele elanikele, tööreisijatele, aga samuti turistidele,“ sõnas regionaalminister Madis Kallas. Ta lisas, et lennud jätkuvad katkestuseta ning kõigil soovijatel on võimalik endale lennupilet soetada kasvõi uueks nädalaks.



Leping sõlmiti seitsmeks kuuks ja kehtib kuni 27. märtsini 2024. aastal.



Lennuliinil lendab 33-kohaline lennuk Saab 340A.