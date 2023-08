Õnnelik õnnetus. Piloot hoidis ära õhus kahe lennuki kokkupõrke

New York Timesi andmetel toimus vahejuhtum siis, kui lennujuht suunas kaks lennukit samale teele. Nii tuli American Airlinesi piloodil kiiresti kohaneda ja tõsta lennukõrgust. „On vaid aja küsimus, millal juhtub midagi nii katastroofilist,“ sõnas lennujuht.

Mure seisneb selles, et USA suurimal transpordiagentuuril (FAA) on puudu pea 1200 lennujuhti. Nii teevad sealsed töötajad topeltvahetusi, et puudujääki korvata.