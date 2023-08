Paradiisisaar. 12 parimat kogemust Kreetal, mida sa niisama ei leia

Seli Ampelou (Lasithi platoo vaatega ehe peretaverna) – Üks teine tähelepanu vääriv koht platool asub kohe sissesõidu juures. Ta asub väravate juures ja sealt saad ronida nii üles veskite vaatamiseks kui ka nautida meeletult ilusat vaadet platoolt merele, olles ise 900m kõrgusel kõrgendikul, Jumalate aia sees. Ehk juba asukoht ise väärib siin peatumist ja vaate nautimist. Seli Ampelou on jällegi kohalike inimeste poolt väga populaarne koht, ta on suur ja avar ja selletõttu saab siin näha nii pulmi kui ristimispidusid. Taverna on ühe perekonna omandis ning pere vanaema vanuses 85+ toimetab endiselt kärmelt laudade vahel. Toidud on siin valmistatud nii nagu ka 100 ja ilmselt 200 aastat tagasi, traditsioonilises õues asuvas suures ahjus. See on mägikülade omapära, mis veidi meenutab pizzaahjusid kus küll küpsetatakse liha, kartuleid, täidetud köögivilju, moussakat. See on koht rammusa koduköögi nautimiseks, rohke kohaliku oliivõliga. Saad siin proovida ka ehedat vanaema õunakooki. Ei tea, mis on selle saladus, aga ilmselt iga vanaema oskab seda teha, seega maitse on sarnane Eesti omaga. Igatahes, soovitan siin peatuda, võtta lonksu apelsinimahla ja nautida külaelu õhkkonda.

Karnaggio (linna parim taverna voulismeni järve ääres) - asub kohe järve ääres, linna keskel ja on eriti ilus sillerdava õhtuse valguse käes. Kuna koht on väga populaarne, soovitan broneerida koht ette, vastasel korral võid oodata järjekorras kuni 30 minutit, mis tegelikult ka ei ole väga pikk ega hirmus nii ilusas kohas. See on linna parim taverna lausa hiiglasliku menüüga, kus on eraldi raamatud liha ja mereandide jaoks. Ütlen kohe ette ära, et kuigi tahaks kõike proovida, tellige pigem vähe sest selle koha portsjonid on hiigelsuured. Ning kui tellimiseks läheb, siis siin peab samuti proovima juustusid - minu lemmikud on küpsetatud mee ja seesamiseemnetega. Toon lihtsalt näiteks, et kui tavalises tavernas on valikus vaid paar kohalikku juustu, siis valik selles kohas on mitu korda laiem. Jällegi, ootamatult hea valik käsitööõllesid. Kinnitan head kvaliteeti ja nagu me teame, see jook on eriti hea suvisel õhtul. Atmosfäär on siin ka äge, ala on väga suur, lauad on kitsalt koos, nende vahel jooksevad hiiglaslike kandikutega teenindajad. Raki ja magustoidud võivad sageli tulla ka maja poolt.