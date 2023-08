FOTOD | Palju õnne sünnipäevaks, Riia! Läti pealinnas toimus Baltimaade ajaloo suurim droonisõu

Riia 822. aastapäeva tähistamine oli linnas üks tänavusuvise kultuuriprogrammi keskseid sündmusi. Läti pealinna sünnipäeva teema oli „Julgus ja rõõm“, et rõhutada modernsuse, kodanikuaktiivsuse ja koos olemise tähtsust.

„Riia on avatud ja tulevikuvõimalusi täis linn – nende kasutamine ja loomine on Riia iga kodaniku kätes. Võti on meie kõigi käes,“ rääkisid ürituse korraldajad.