Ära jaga pardakaardi fotot oma sotsiaalmeedias: see paljastab rohkem, kui arvad

„Inimesed arvavad sageli, et ainult nendest andmetest kahju tegemiseks ei piisa, kuid ründajad vaatavad seda teavet väga teise pilguga,“ sõnas USA küberjulgeolekufirma tegevjuht Amir Tarighati.

Ta hoiatas ka, et reisiteavet müüakse sageli mustas veebis ning mõnel juhul võib see viia juurdepääsu ka pangakontodeni.

Ka kuulus TikToki stjuardess Brenda Oreluse on öelnud oma jälgijatele, et ta ei lisa välismaal olles kunagi sotsiaalmeedia postitusse oma asukohta. Seda seetõttu, et pahatahtlikud isikud võivad seda ära kasutada.