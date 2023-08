USA lennufirma töötaja rikkus ratastoolis mehe elu. „Ma ei saa hingata!“

Kaebuse kohaselt otsis Fosteri ema abi pärast seda, kui ta kuulis poega sosistamas sõnu „Ma ei saa hingata“, kuid väravaametnik vaid naeratas ja sõnas abi pakkunud kaasreisijast arstile, et „nad saavad sellega ise hakkama“. Fosteril tekkis seejärel südameseiskumine ning selle tulemusel ka ajukahjustus. Mees ei saa enam rääkida ega tahket toidu süüa ning kohtuekspertiisi sõnul on tema eeldatav eluiga umbes viis aastat.

„Meie peamine prioriteet on tagada turvaline reis kõigile meie klientidele, eriti neile, kes vajavad täiendavat abi või ratastooli kasutamist,“ ütles United Airlines ametlikus avalduses. „Meil on hea meel teatada, et see asi on lahendatud.“