Ajastu lõpp? Finnairi stjuardessid ei pea tööl kontsakingi kandma, kuid tossude eest peavad ise maksma

Finnairi stjuardessid saavad oma vormikvooti kasutada tossude tellimiseks, kuid nende eest tuleb oma taskust juurde maksta.

Yle kirjutas eelmisel nädalal, et Finnairi stjuardessid on juba paar aastat saanud tööl käia tossudega. Ettevõte teatas, et alates novembrist saavad kõik töötajad endale mustad tossud.

Personaliesindaja sõnul kingi siiski tasuta välja ei anta, vaid nende eest tuleb maksta. Seda infot kinnitasid Finnairi esindajad. Kõik Finnairi töötajad said tellida spetsiaalselt ettevõttele disainitud ja valmistatud Karhu jalanõusid 89 euro eest.

„Need Finnairi töötajad, kes kannavad tööl vormiriietust, saavad vormikvooti kasutada jalatsite tellimiseks ja osa jalatsite maksumusest tasuda ise,“ selgitas ettevõtte kommunikatsioonijuht Marie Kanerva. Finnair kvoodi suurust ei avalda.

„See on olenevalt personaligrupist erinev ja kahjuks ei ole see avalik info,“ ütles Kanerva. Yle poolt küsitletud Finnairi töötaja hindas, et firma uued jalanõud maksavad talle nende tellimisel umbes 50 eurot. Töötaja soovis jääda anonüümseks oma ametikoha tõttu.

Alates 2021. aastast võivad Finnairi stjuardessid kanda pükstega musti tosse, mis ei määri põrandat. Eelmisel aastal lubati tosse kanda ka seelikuga. Enne seda tohtisid stjuardessid töötada ainult mustades kontsakingades.

Finnairi esindaja sõnul on ettevõte mitmel põhjusel lennupersonali riietuskoodi uuendanud. Lisaks Helsingi lennujaamale on laienenud ka paljud teised lennujaamad, mis tähendab, et stjuardessid peavad lennukisse jõudmiseks tihti läbima pikki vahemaid. Lisaks oli töötajate soov kanda lennukis praktilisemaid ja mugavamaid jalanõusid.