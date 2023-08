Hiidlased sõidavad Gotlandile turismikogemusi hankima

Tihe programm

Turismiklastri juht Kristel Üksvärav ütles, et Hiiumaa turismiasjaliste Gotlandi külastuse eesmärk on õppida ühelt Läänemere pikaajalisema kogemusega külastussihtkohalt, kuidas sarnastes saarelistes oludes ning lühikese hooajaga turismipiirkonnas kestlikult majandada.

„Kõikides sihtkohtades ja ettevõtetes, mida külastame, on kokku lepitud kohtumised ja tutvustavad jutuajamised ettevõtete juhtide ning turismiametnikega. Kõige olulisem, et meie turismiasjalised saaksid õppereisil näha ja kuulda Gotlandi turismiasjaliste ettevõtmisi ning kogemusi. Loodame õppida ja innustuda nende lahendustest sarnast saarelist eluviisi arvestades,“ selgitas Üksvärav.

Koostöö rootsihiidlastega

Olulisel kohal õppereisi programmis on koostöö rootsihiidlastega. Riina Noodapera sõnul elab Gotlandil ligikaudu 6000 Hiiumaa juurtega inimest, kellest enamus jõudsid saarele Teise maailmasõja ajal. Saartevaheline suhtlus on olnud aga ajalooliselt tihe, juba 13.–14. sajandil asusid rootslased Gotlandilt Hiiumaale. Pärast eestlaste suurt paadipõgenemist nõukogude võimu eest 1940. aastatel vajus saarte elanike vaheline suhtlus pikaks ajaks soiku. Nüüd on inimestel taas tekkinud huvi ja võimalus oma esivanemate ja päritoluga tutvuda ning see avab uusi võimalusi ka turismialaseks koostööks.