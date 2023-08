Hispaania tuntud kuurortlinnas panevad aktivistid püsti eksitavaid silte, et turiste eemale peletada

Mõned postrid hoiatavad inimesi „ohtlike millimallikate eest“, „kukkuvate kivide“ või merevee eest, mis on täis reovett. Teistel siltidel on aga kirjas, et rand on kinni või hoiatab turiste selle eest, et randa tuleb mitu tundi kõndida, kuigi see on tegelikult vaid 100 meetri kaugusel.

Kuid siltide all on katalaani keeles pisikeselt kirjutatud, et hoiatus ei ole päris. Tekst on sinna kirjutatud selleks, et kohalikud silti uskuma ei jääks. Seal kirjutatakse, et „probleem pole kukkuvas kivis, vaid ületurismis“ või „rand on avatud, väljaarvatud välismaalastele ja millimallikatele“.

Väärad sildid pandi üles Cala Morlanda, Es Calo, Cala Petita jpt Mallorca randades. Sildid pani üles kapitalismi vastane grupp Caterva, mis tegutseb peamiselt Manacori linnas. Selle liikmed on kritiseerinud Mallorca randade ülerahvastatust ja toonud tähelepanu saare ületurismile.

Twitteri postituses ütles grupp, et kampaaniat tuleks vaadelda läbi huumoriprisma. Avalduses kohalikule meediale ütles Caterva, et kampaania on suunatud turisti massidele, kes tunnevad Hispaaniat vaid populaarse tennisemängija Rafael Nadali kaudu. Nad on Nadali kritiseerinud selle eest, et too omab saarel restorani ja turismiettevõtet. Caterva grupp süüdistab olukorras ka Baleaari saarte valitsust.

Kuigi öeldakse, et turism tekitab kohalikele tööd ja toob sisse raha, usub Caterva, et majanduslikult saavad turismist kasu vaid need, kellel juba on suur hulk raha. Ületurismi probleem leevenes siis, kui koroonapandeemia laastas kogu maailma. Kuid nüüd on turistid taas Mallorcale tee leidnud ja see on ületurismi probleemi uuesti tõstatanud. Caterva on nõus silte tasuta jagama kõigile, kes soovib neid kasutada.

2022. aastal külastas Hispaania saari üle 16 miljoni inimesi. Vaid Mallorcal käis eelmise aasta augustis üle miljoni turisti - see on rohkem, kui saarel inimesi elab. Analüütikute hinnangul võib turisti sel aastal veelgi rohkem olla.