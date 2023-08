Ettevaatust! Pettused süvenevad: tarbijakaitse selgitab pakettreiside ostmisega kaasnevaid ohumärke

Juba mõnda aega on turismisektoris turg elavnenud ning suve lõpus mõeldakse juba sügistele, talvistele ja kevadistele pakettreisidele. Kliendile on reisi valides eelkõige olulised tegurid mugavus ja hind. Suurepärase reisikirjelduse ja hea hinna varjus tuleb aga tähelepanu pöörata ohumärkidele, millega võib kaasneda hoopis rahaline kahju.

Viimastel aastatel on muutunud väga populaarseteks sotsiaalmeedia grupid, mille eesmärk on muuta tarbijale erinevate soodsate reisipakkumiste leidmine mugavamaks. Gruppides postitavad nii reisikorraldajad, reisivahendajad kui ka reisihuvilised ise, kes otsivad pakkumisi just neile sobivateks kuupäevadeks. Samuti meelitavad grupid ligi inimesi, kes ausal teel ettevõtlusega ei tegele ning seega ei pruugi tarbija saada usaldusväärset reisiteenust. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti ettevõtluse osakonna spetsialist Mairit Krabbi toob välja mõningad ohumärgid, millele tähelepanu pööramine võib ära hoida ebameeldivad kogemused pakettreiside soetamisel.

hind on liiga hea, et olla tõsi;

ei ole selgelt aru saada, mis ettevõtjaga on tegemist ning kes on konkreetse pakkumise reisikorraldajaks;

Reisi ostes tuleb uurida tähelepanelikult teenusepakkuja tausta ning veenduda, kas tegemist on reisikorraldaja, -vahendaja või üldse kellegi kolmandaga, kellel seaduse järgi puudub õigus reisi pakkuda ning müüa. Selleks, et olla kindel teenusepakkuja usaldusväärsuses, tuleb üle kontrollida, kas ettevõtja on esitanud majandustegevuse registrile vastaval tegevusalal tegutsemiseks majandustegevusteate ning kas ettevõtjal on tagatis. Reisivahendaja peab tarbijat teavitama reisi tegelikust korraldajast.