Absurdsus kuubis? Naine sai üle tuhande dollari trahvi, sest unustas roosi deklareerida

Naisele määrati 1200 dollari suurune trahv, mille ta peab enne riigist lahkumist ära tasuma. Ta tegi immigratsiooni ametnikrga täielikku koostööd. Naine peeti kinni, kuigi selle tegelik põhjus on ebaselge ja ametnikud ütlesid talle, et teda ei peetud kinni tema riietuse tõttu. Nimelt oli naine riides kui Barbie. Alles hiljem öeldi talle, et ta ei olnud immigratsioonikaarti täielikult täitnud ja ei deklareerinud talle antud roosi.