VIDEO | Stjuardess selgitab, kuidas inimesi lennukist evakueeritakse

Ilmselt pole enamik inimesi kunagi pidanud lennukilt evakueeruma, kuid paljud on kindlasti mõelnud, kuidas see protsess päriselt välja näeb. Ameerika lennufirma Delta Airlinesi stjuardessil CiCil on mitu sotsiaalmeediakontot, kus ta jagab põnevat infot lendamise ja oma töö kohta.

Hiljuti kajastas ta oma kontol Atlanta lennujaama juhtumit, kus Boeing 747 rehv oli põlema läinud ja inimesed pidid lennukist evakueeruma. Nüüd jagas stjuardess oma Instagrami kontol teavet selle kohta, mida lennukist evakueerudes silmas pidada.

Evakuatsiooni ajal tuleb peaaegu kõik isiklikud asjad lennukisse jätta. Videost on näha, et mõned reisijad võtavad oma telefoni kaasa. CiCi sõnul on see lubatud, sest telefonid ei sega teisi lennukist lahkuvaid reisijaid, nagu teeks seda näiteks pagasi kaasa vedamine. On ilmselge, et evakuatsiooni ajal on kõige rohkem abi sellest, kui inimesed käituvad nii, nagu stjuardessid ja lennutöötajad neile ütlevad: jääge rahulikuks, järgige juhiseid, kuidas väljapääsudeni jõuda, ja kasutage ohutult liugteed.

Siiski võib stjuardess mõnelt reisijalt abi paluda. CiCi juhib videos tähelepanu nn ABP-dele (võimelised isikud), need on reisijad, kes on valitud lennumeeskonda evakueerimisel abistama. Atlantas filmitud ja CiCi jagatud videos aitasid ABP-d reisijatel liugteedelt maha tulla.

CiCi andmetel hindab lennumeeskond lennukisse sisenedes, millised reisijad suudavad teisi hädaolukorras aidata. Global Aviation Information Networki (GAIN) sõnul selleks tööks parimad inimesed, kes töövälisel ajal lennukiga sõidavad, sõjaväelased, päästeteenistuse ja meditsiinitöötajad. Lennumeeskonna ja reisijate vahelised vestlused võivad samuti aidata kindlaks teha, kellel võiks paluda hädaolukorras appi tulla.

Hädaolukorras on kõige olulisem rahulikuks jääda ja lennumeeskonna juhiseid järgida. Enamik lennutöötajaid läbib hädaolukorraks valmistumiseks mitmekuuse koolituse. Piloodiks saamiseks kulub aga aastaid.