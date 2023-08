Midagi gurmaanidele: maitsmist ootavad kahe tippkoka vastupandamatud trühvliroad

Kārlis Rūdolfs Aiše: „Trühvel tõstab iga roa järgmisele tasemele – ta võib muuta tõeliseks pärliks ka täiesti harjumuspärase köögivilja nagu kartul. Trühvleid leida ei ole kerge ning neid on inimesed armastanud juba aastatuhandeid, otsides neid lausa nii koerte kui sigade abil, mis muudab nad eriti põnevaks ja ihaldusväärseks. Minu pakutavaks eelroaks on kartuli ja porrulaugu kreemsupp krõbeda guanciale, vutimuna, röstitud porrulaugu ja trühvliõliga. Sellega soovin ilmestada, kuidas väga lihtsatest koostisainetest võib trühvlinüansi lisamisega luua midagi väga hõrku ja erilist. Pearoaks pakun pardi-tortellisid pecorino- ja trühvlivahuga – suurepärane maitsekombinatsioon, mis ei jäta kedagi külmaks. Minu dessert melonisorbett ja -vaht on mõnusaks värskeks kirsiks tordil. Usun, et see ainulaadne õhtusöök saab olema tõeline trühvlihuvilistest gurmaanide maiuspala! Kindlasti leiab igaüks siit inspiratsiooni, et ka ise julgemalt trühvleid oma kööki tuua.“