Stjuardess selgitab: asjad, mida enne lendamist teha ei tohiks

„Kui ma lendan rahvusvahelise liiniga või kuhugi, mis asub kaugel, siis ei kasuta ma kunagi lennuki tekke ega patju,“ sõnas TikTokis Leysha Perez, mis jõudis 23 000 vaatajani.

Lisaks oma kodust kaasa võetud patjadele ja tekkidele soovitab Perez süüa lennufirmade toite harva. „Ma ei söö lennukis igat sööki,“ ütles ta. „Aga seda ainult seetõttu, et seal on palju säilitusaineid. Need on väga kõrge naatriumisisaldusega, mille liigne söömine ei ole tervisele hea.“

Järgmiseks tunnistas ta, et ta ei „oleta reisijatest halvimat“, kuid kutsub inimesi olema üksteise suhtes rohkem kaastundlikumad. „Inimesed valavad oma viha kogu aeg meie peal välja. Seega ma püüan mõista ja öelda ka teistele, et ärge võtke seda liiga isiklikult,“ soovitas ta ja lisas, et see töö võimaldab tal õppida olla kannatlikum.

Stjuardess hoiatas ka sukeldumise eest kuni 48 tundi enne õhkutõusmist. Seda seetõttu, et nii võib tekkida dekompressioonhaigus, mis tekib siis, kui kehale ei ole antud piisavalt aega liigsest lämmastikust vabanemiseks.

Lõpetuseks ütles Perez, et tema viimane nõuanne peaks olema lennureisijatele üldteada: ärge ostke pileteid kolmandatelt osapooltelt, eriti kui soovid istet koos lastega. „Suur osa ajast tulevad minu juurde vanemad ja on väga vihased, et ei saanud oma lapse kõrvale istuma. Nad hoiavad lendamist kinni, kuna protestivad, et neil on vaja istet lapse kõrvale,“ jutustas ta.

Oma jälgijatele on ta varem veel öelnud, et ei söö kunagi lennukijookide jääd, ei kasuta istme seljataskut, ei kõnni salongis paljajalu ega puuduta palja käega tualettides midagi.