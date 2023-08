VIDEO | Tenerifel möllab tulekahju. Mitme küla elanikud evakueeritakse

„Sellel tulekahjul on tohutu potentsiaal, oleme palunud lisavahendeid,“ ütles Tenerife nõukogu esimees Rosa Davila kohalikus raadios. „See mõjutab peamiselt Corona Forestali (rahvuspark), kus on palju mände ja metsa. See on järsk ala ja lennukid on vajalikud.“