Südameapteek avas Tallinna lennujaamas iseteenindusliku poe

Lahendus on mõeldud klientidele, kes soovivad reisile minnes või lennult saabudes kaasa haarata kosmeetika- ja tervisetooteid, immuunsust tugevdavaid tooteid.

Uudse kontseptsiooni kohaselt valib klient ise soovitud tooted, skaneerib need ning maksab. Selle tulemusena saab klient oma ostud teha kiiresti ja mugavalt, sõltumata kellaajast või nädalapäevast.

„Tegemist on Eestis ainulaadse ilu- ja tervisekaupade lahendusega,“ ütles Südameapteegi tegevjuht Evelin Härma. „Oleme pühendunud oma klientide vajaduste rahuldamisele ja oleme veendunud, et uus tervisepood pakub neile olulist lisaväärtust, pakkudes kvaliteetseid tooteid ja mugavust nii kodumaistele kui ka rahvusvahelistele reisijatele.“

Südameapteegi iseteeninduslik tervisepood on avatud Tallinna Lennujaama Schengeni ala 0-korrusel (väravate 5A ja 5B vahetus läheduses).

„Reisijatele on oluline, et lennujaamas oleks ööpäevaringselt võimalik leida lahendus kõikidele oma ootamatutele muredele. Südameapteegi esimese iseteenindusliku tervisepoe avamine on suurepärane lisandus meie teenuste valikule ning toob reisijatele veelgi suuremat mugavust ja mitmekesisust“ lisas Tallinna lennujaama ärijuht Kaimo Sirak.