Juulis sõitis reisirongiga üle 600 000 inimese

Juulikuus sõitis Elroni reisirongidega 609 000 reisijat, mis on aasta varasemast (596 000) 2% enam. 2023. aasta esimese seitsme kuuga on Eestis rongiga reisinud 4,47 miljonit reisijat, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (4,07 miljonit) 10% enam.