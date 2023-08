Viking Line alustab koostööd Rootsi laevandusettevõttega

Auväärsed Skandinaavia laevandusettevõtted, mille juured on kahes saarekogukonnas, Gotlandil ja Ahvenamaal, ühendavad oma teadmised, et 2024. aasta kevadel käivitada kruiisiliiklus Stockholmi, Mariehamni ja Visby vahel ning võimalusel pakkuda ka erikruiise Läänemerel. Reisilaev Viking Cinderella, mis praegu ristleb Stockholmi ja Mariehamni vahel, viiakse 2024. aasta kevadest Helsingi–Mariehamni–Stockholmi liinile.



„Oleme rõõmsad, et meil on võimalus teha koostööd sellise eduka laevandusettevõttega nagu Gotlandsbolaget. Usume, et meie ühine panus parandab Stockholmist pakutavat kruiisiteenust,“ ütles Viking Line'i tegevjuht Jan Hanses.