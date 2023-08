Novaturase käive kasvas võrreldes eelmise aastaga korralikult. Kliendid tunnevad üha rohkem huvi kaugemate riikide vastu

Talvehooajal pakuvad Novaturas grupi ettevõtted kokku 12 eksootilist sihtkohta. „Tai, Kuuba, Dominikaanid ja Tansaania on meie klientide seas kõige populaarsemad paigad ning pärast mõningast pausi näeme suurt huvi ka värskelt meie valikusse tagasi jõudnud Vietnami vastu. Selle sihtkoha naasmine on end igati ära tasunud, kuna Vietnam on jõudnud juba talviste eksootiline sihtkohtade edetabelis teisele kohale – meie hinnangul valib Vietnami iga seitsmes kaugreisi klient,“ ütles Rakovski.

Novaturas grupp on esimene reisikorraldaja kogu Baltikumis, kes avas augusti esimeses pooles 2024. aasta suvehooaja reiside müügi Türki. Rakovski sõnul on see kontserni jaoks viimase kümne aasta varaseim suvehooaja start. „Näeme selgelt, et strateegiliselt läbimõeldud planeerimine viib heade tulemusteni, Need on saavutatud tänu pikaajalistele ja tugevatele suhetele partneritega, mis on võimaldanud paindlikumat lähenemist erinevalt tavapärastele standardlahendustele,“ selgitas Rakvoski.