Riia linn peab 822. sünnipäeva. Sellega kaasneb palju põnevat

19. augustil toimuvad linnas mitmed tasuta kontserdid ja etteasted, tortide degusteerimine ning eriprogramm lastele. Sünnipäevapidusused on Riia linna suvise kultuuriprogrammi „Julgus ja rõõm õitsevad seal, kus me kohtume“ üheks tipphetkedest.

„Julgus ja rõõm on need märksõnad, mis iseloomustavad möödunud aastat. Oleme õppinud, kui oluline on üksteise toetamine ning võimalus nautida vabadust. Riia sünnipäeval ehk 19. augustil toimuvad sündmused on vaid üks osa kogu Riia kultuurisuvest, mis on täis erinevaid algatusi, näiteks linnaosade festivalid,“ ütles kunstiajaloolane ja programmi „Julguse ja rõõmu suvi“ kuraator Lina Brizaka-Priekule.