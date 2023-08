Lennunduse juhid on öelnud, et lennureisidest loobumise kulud jäävad tarbijate kanda. „Sellest ei saa kuidagi mööda minna,“ ütles lennuettevõtete veteran Willie Walsh.

Seitsme aastakümne vältel pole lennundussektor pööranud suurt tähelepanu heitkogustele. Nüüd on aga lennuettevõtjad olukorras, kus valitsused seavad tähtaegu ja aktivistid on lennuradadel, et juhtida tähelepanu globaalsele soojenemisele. Lennunduse üleminek puhtamatele kütustele võib tuua kaasa kõrgemad hinnad ning vähem lennuliine ja lennufirmasid. Reisijatele tähendab see reisikulude suurenemist.