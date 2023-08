Viking Line'i pardal olnud reisijal avastati leetrid. Kardetakse võimalikku haiguspuhangut

Viking Line'i Soome infojuhi Christa Grönlundi sõnul on ettevõte juhtunust informeerinud kõiki pardal viibijaid. „Igale reisijale on edastatud sõnum, kus on kirjas, kellega võtta ühendust, kui neil tekib küsimusi.“ Ta lisas, et koroonapandeemia ajal kasutusele võetud meetmed on lihtsustanud juhtumi uurimist, näiteks on täpselt teada nakatunud reisija liikumine. „Ta ei liikunud pardal palju, sest teadis, et on haige. Siiski tuleb meeles pidada, et leetrid on väga nakkavad.“