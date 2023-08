Söömiseks vaid 20 minutit. Barcelona restoranid tõrjuvad üksinda einestajaid

Barcelona kesklinnas on mõned restoranid hakanud üksikuid einestajaid eemale tõrjuma. Hispaania väljaanne El Pais teatas, et ettekandjad toovad erinevaid vabandusi, näiteks, et restoranide terrassid on täis või keelduvad istekohti andmast.

Üksikisikutele antakse kohutavaid laudu ja vabandusi

Barcelona kohalikud tunnevad, et turism mõjutab sealseid restorane. Üks kohalikest rääkis väljaandele, et ta proovis samal õhtul saada lauda mitmes söögikohast, kuid tulutult. Restoranides oli küll vabu laudu.

„Esimeses kohas sain terrassil laua, teenindaja tuli ja ütles, et see on reserveeritud, kuid see polnud nii. Niipea, kui ma püsti tõusin, istus minu taga grupp välismaalasi,“ ütles ta.

Teisest restoranist öeldi talle, et tal on söömiseks vaid 20 minutit. Viimases restoranis, kus ta proovis lauda saada, teatati, et terrass on mõeldud ainult gruppidele.

Miks restoranid ei soovi enda juurde üksikuid einestajaid?

Üksinda sööjate keelamise põhjuseks on rahalised põhjused. Suur seltskond einestajaid kulutab tõenäoliselt rohkem raha kui üksinda sööjad. Lisaks jätavad turistid rohkem jootraha kui kohalikudl

Barcelona kohalikud on pettunud, et sealsed restoranid püüavad turistidelt maksimaalset kasumit saada. Varasemalt said kohalikud õues istuda, nüüd aga öeldakse neile ei. Kohalikud on ka sunnitud kohanema turistide söögiaegadega, kuna paljud kohad keelduvad pärast kella 12 õhtul võtma vastu inimesi, kes soovivad vaid ühe joogi võtta.

„Soovisime kell 4 õhtul enne Barcelona kaasaegse kunsti muuseumi külastamist võtta kohvi, kuid nad ei serveerinud seda meile terrassil, sest oli aperatiivi aeg,“ sõnas juulis ajakirjanik Noemí Vilaseca.