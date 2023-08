Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla sõnas, et lisaks sellele, et siseturistide arv on vähenenud, otsitakse ka soodsamaid pakkumisi ning tingitakse hindade ja allahindluste üle. Ta lisas, et ka restoranides on märgata kulutuste kärpimist, nii-öelda keskklass ei luba endale restoranielamust enam nii sageli kui varem. Sama kehtib ka Läti turistide kohta.