Pere, sõprade või kallimaga: parimad kohad, mida külastada Cēsises

Gauja oma kauni oruga on kahtlemata kõige populaarsem ja suurejoonelisem jõgi Cēsise piirkonnas, kuid ka välisturistidele vähem tuntud Brasla on kohalike seas populaarne veeturismi jõgi. Paadid alustavad enamasti oma teekonda mööda looklevat jõge Plācisest või Straupest ja jätkavad seda kuni Riia-Valmiera maanteesilla või Gauja jõe suudmeni.

Kui armastate aga jalgsi matkata, soovitame nautida Cēsise piirkonna looduse võlu ja minna Gauja oru vasakule kaldale. Seal asuvad muljetavaldavad Līču-Laņģu kaljud, mis on umbes 30 meetri kõrgused. Ümber kaljude kulgeb seitsme kilomeetri pikkune matkarada, mille läheduses on umbes 20 allikat. Nende tegevus on loonud erineva pikkuse ja suurusega koopaid ning nišše, mis muudavad jalutuskäigu eriti põnevaks ja vaheldusrikkaks. Ka koopad ise on erilised: kõige pikem on 48-meetrine Laņģu koobas, millest voolab tugev allikas; veidi põhja pool asub Vidējā Laņģu koobas ja veidi edasi Mazā Laņģu koobas, mis on vastavalt 30 ja 4,2 meetri pikkused.