Avasta lõbus nädalavahetus Palangas: meelelahutus, toit, hotellid ja mereõhk!

Korterhotellide stiilsed ja sisustatud kööginurgaga korterid pakuvad tõeliselt koduse õhkkonnaga majutust. Nendel majutusasutustel on reeglina on hea rannalähedane asukoht, ka Palanga kuurordi peamised vaatamisväärsused ei jää kaugele. Tihti on hotellides ka sisebassein ja saunad.

Meelelahutus

Palanga on tuntud oma rikkaliku meelelahutuse poolest. Siin on mitmeid muuseume, mis tutvustavad nii piirkonna ajalugu kui ka kaasaegset kunsti. Huvitavate ürituste ja festivalide hulgast leiab kindlasti midagi meeldejäävat. Palanga on suurepärane koht, kus veeta perega sügis-, talve- või kevadpuhkus. Siin on tegevust nii suurtele kui ka väikestele, alates hooajalisest meelelahutusest ja veeparkide külastamisest kuni õpetlike muuseumikäikudeni. Lastele mõeldud atraktsioonid toovad põnevust ja lõbu ju kogu perele.

Kui ilm vähegi lubab, tasub Palangas nädalavahetust veetes kindlasti nautida jalutuskäike mere ääres ning mändide vahel, et turgutada oma tervist mere- ja metsaõhuga. Palanga ja selle ümbruse avastamine jalgrattaga on suurepärane viis nautida piirkonna loodust, vaatamisväärsusi ja õhkkonda. Palangas on mitmeid kohti, kust saab jalgratast rentida, ja ka mitmeid paiku, kuhu on mõnus just jalgrattaga minna. Näiteks mõnda paljudest Palanga parkidest, mis on võluvad igal aastaajal. Suurepäraselt kujundatud teeradade ja lillepeenardega Birutė park pakub palju erinevaid vaateid ning meeleolusid. See park on tuntud oma lummava looduse poolest – seal saab kulgeda mööda hästi hooldatud radu ja imetleda mitmekülgset taimestikku ning tiike.