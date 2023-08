British Airways ei paku enam lendudel kõikidele reisijatele süüa.

British Airways katsetab uut toitlustussüsteemi, kus ei tooda lendudele kõikidele reisijatele piisavalt toitu, et vähendada toidu raiskamist.

Esimesena teatas uudisest kaubandusblogi View From The Wing, viidates ettevõtte sisekirjale. Varasemad lennufirma katsed vähendada toidu raiskamist viisid selleni, et mõned reisijad jäid nälga, kuna kõigile ei jagunud piisavalt toitu.

Lennufirma ütles reedel Business Insiderile, et nad investeerivad jooksvalt oma toitlustuskogemusse ja teevad tööd selle nimel, et vähendada toidujäätmeid. „Me vaatame läbi söögi pakkumise lendudel, kus näeme järjepidevaid mustreid toidu raiskamise kohta, tagades samas, et kõik kliendid, kes sööki soovivad, saavad selle,“ ütles British Airways oma avalduses.

Lennufirmal oli oktoobris olukord, kus seoses ettenägematute probleemidega toitlustusettevõttega DO & CO startisid mõned lühilennud Londonist ilma söögita.

Eelmisel kuul oli lennufirmal samuti probleeme söögi pakkumisega.12 ja pool tundi kestnud lennul tekkis külmutusprobleem, mille tõttu tuli reisijatele pakkuda kiirtoiduketi KFC toitu. Kariibi mere piirkonnast Londonisse suundunud lennu reisijad said igaüks ühe tüki kana ning lennujaamas oli piiratud toiduvalik, mistõttu pidi lennufirma pakkuma KFC toitu.

British Airwaysi endine tegevjuht Willie Walsh viis lennufirmas läbi mitmeid muudatusi kulude kärpimiseks. Financial Timesi teatel vähendas Walsh oma ametiajal kulusid ja vallandas juhte, enne kui ta juhtis ettevõtte ühinemist Hispaania lennufirmaga Iberia, et moodustada 2011. aastal IAG. Álex Cruz, kes on samuti olnud lennufirma tegevjuht, jätkas kulude kärpimist, mis tähendas ka jookide pakkumisest loobumisst lühilendudel.

Kui British Airwaysi praegune tegevjuht Sean Doyle lennufirma 2020. aastal üle võttis, hakkas lennufirma taas pakkuma reisijatele tasuta pudel vett ja suupisteid. Eelmisel kuul hakkas lennufirma lühilendudel pakkuma ka uuesti teed ja kohvi.