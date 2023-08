Pärast koroonapandeemia lõppu on Euroopa ja USA suuremad lennufirmade grupid lootnud, et äriklient naaseb taas taevasse. Seni ei ole seda aga loodetud mahus juhtunud.

Kõigest kaks aastat tagasi ennustas Deutsche Lufthansa tegevjuht Carsten Spohr ärisektori reisides julgelt 90% taastumist, öeldes, et inimesed on videokonverentsidest tüdinenud. Siiski on läinud teisiti – ärikliente on ainult umbes 60% võrreldes koroonaeelse seisuga. Aasta lõpuks loodetakse jõuda 70%-ni.