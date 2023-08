Lennuki lastiruumist põgenes karu. Lend hilines tund aega

Iraqi Airwaysi lennuki pardal olnud reisijatel paluti lennukist lahkuda, samal ajal rahustati karu. Iraagi peaminister on andnud korralduse uurida, kuidas karu pääses lastiruumist välja. Lennufirma teatel ei ole juhtunus loom süüdi. Lennuki meeskond tegi koostööd Araabia Ühendemiraatide ametivõimudega, kes saatsid spetsialistid looma rahustamiseks.

Videost on näha, et lennuki kapten vabandab reisijate ees lennu hilinemise pärast, kuna karu põgenes lastiruumi kastist. Iraqi Airways teatas laupäeval, et karu transportimisel järgiti seadust ning Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni heakskiidetud meetmeid.