Mida teha? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Laupäeval toimub Karksi kihelkonnas tasuta perepäev, mis kannab nime „ Mulgimaa Peremäng „. Päeva jooksul tuleb läbida kuus põnevat punkti, mis on avatud kell 12.00-18.00. Mängupunkte läbides saab maitsta kohalikke maitseid ja leida koju kaasavõtmiseks ehedat käsitööd või kohalikku toodangut.

Väike-Maarja vallas Ao külas toimub laupäeval Wähja Festival, kus tutvustatakse eestimaist jõevähki – kes see iidne jõeloom on, kuidas teda jätkusuutlikult püüda, valmistada ja süüa. Kohal on vähiteadlased, Keskkonnaamet tutvustab vähi võõrliike, toimub vähkide näidispüük ning külastajatele pakutakse erinevaid vähjaroogasid keedetud vähkidest kuni vähjajäätiseni välja. Üles seatakse ka Eesti suurima kerisega pop-up saun.