Juulikuu reisijate arv Tallinna lennujaamas oli seitsme kuu parim tulemus

Juulis toimusid Tallinnast otselennud 32 regulaarliinil, millele lisandusid tšarterlennud puhkusepiirkondadesse Türgis, Montenegros, Bulgaarias ja Tuneesias. Rahvusvahelistel liinidel on võrreldes aastatagusega kõige rohkem lende lisanud airBaltic, Finnair ja SAS. Suurimaks lennuettevõtjaks Tallinnas on airBaltic, kes teenindas juulis 30% reisijatest ja lendab Tallinnast 16 sihtkohta. Reisijate arvu poolest järgnesid Ryanair, Lufthansa ja Finnair vastavalt 14%, 10% ja 8% turuosaga. Juulis toimus Tallinna lennujaamas 3468 lennuoperatsiooni, ehk keskmiselt 112 maandumist ja väljumist päevas.



Seitsme kuu kokkuvõttes on Tallinna lennujaamas teenindatud 1 672 682 reisijat, mida on 13% rohkem kui 2022. aasta samal perioodil. Koroonaperioodi järgne kiire reisijate arvu kasv on nüüdseks stabiliseerunud. AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul peletasid juulikuu kuumad ilmad eemale viimasel hetkel Lõuna-Euroopasse lendavad reisijad.

„Sügisene Vahemere ja Lääne-Euroopa kliima on suurepärane ja peale Eesti vihmast juulit loodame, et eestimaalased plaanivad oma suve pikendada otselennuga mõnda puhkusesihtkohta. Valikus on 32 regulaarsihtkohta ning lisaks tšarterlennud - lemmiku leiavad nii linna-, loodus- kui rannapuhkuse huvilised.“

Pärgmäe sõnul on lähikuudel oodata kahte liinitäiendust. „Alates 17. augustist alustab SAS lende Oslosse. Lennud toimuvad kaks korda nädalas, mis tähendab, et Oslosse saab augusti keskpaigast lennata kolme lennufirmaga seitsmel päeval nädalas ja valikus on üheksa lendu. SAS lendab alates sügisest Tallinnast kolme sihtkohta, lisaks Oslole ka Stockholmi ja Kopenhaagenisse. Türgi odavlennufirma Pegasus Airlines lisas lennugraafikusse kaks korda nädalas toimuvad Tallinn-Antalya otselennud perioodiks 23.09 - 28.10.,“ lisas Pärgmäe.



Regionaalseid lennujaamasid läbis juulis kokku 7202 reisijat: Kuressaare lennujaama läbis 4200, Kärdla lennujaama 2406, Pärnu lennujaama 405 ja Tartu lennujaama 191 reisijat. Kärdla lennujaama reisijate arvu kasvu taga on suurem lennuk, milleks on Diamond Sky 33-kohaline SAAB 340, mis alustas liinilende Kärdla ja Tallinna vahel jaanuari lõpus. Suvekuudel on edukad olnud suuremate ürituste Hiiu Folk ja Hiiumaa kodukohvikute päevadel tehtud lisalennud.