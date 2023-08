Tallinna vanalinnas käib elaniku kohta aastas rohkem turiste kui Veneetsias

Uuringus vaatasidki teadlased ühe osana seda, kui turismitaluv on Tallinna vanalinn. Turismitaluvus tähendab seda, palju linn talub turiste kaotamata seejuures oma eripära ja nii, et see ei häiriks kohalikku elu. Kuigi turistid on head ja elavdavad majandust, siis on oht, et vanalinn muutub liiga turistide keskseks. Uuringu eesmärk oligi leida kokkupuutepunkt turistide ja kohalike elanike vahel: et oleks turistidel hea, kuid säiliks ka ajalooline pärand.