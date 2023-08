Eesti uue lennufirma Marabu töötajad kannatavad. Piloot: „Kardan, et midagi väga halba võib juhtuda“

Mees on piloodina töötanud üle kümne aasta. Marabus töötab ta esimest aastat. Raportis Saksamaa Lennuametile kirjutas ta: „Ma ei ole kunagi näinud ohtlikumat või kaootilisemat opereerimist. Tahan, et LBA (Saksamaa Lennuamet) hakkaks Marabus toimuvat uurima.“ Lennuameti esindaja sõnas BILDile, et nad jälgivad regulaarselt välismaised lennufirmasid, sealhulgas Marabut, pisteliste Saksamaa lennujaamade kontrollide käigus.