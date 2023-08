Reisija jäi kolmeks tunniks lennukiistmesse kinni. Kohale tuli kutsuda päästeteenistus

Meessoost reisija oli lennanud juba kuus ja pool tundi Nigeeriast Londonisse, kui ta istmesse kinni jäi. Seejärel pidi ta lennukis veetma veel kolm tundi, oodates, et ta istmest välja päästetaks. Algselt üritasid lennutöötajad meest istmest välja saada, aga see ei õnnestunud.

Vaid päästeteenistuse abiga suudeti mees istmest välja saada. Inglismaa väljaande the Sun andmetel kirjutas päästeteenistus: „Reisija on oma istmes 1A kinni. Plaan on eemaldada kabiini uks ja kasutada istmest väljatõmbamiseks tõstukit.“