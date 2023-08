Ettevaatust! Suvel sagenevad reisipettused

„Tavapäraselt viitab klassikalisele petukõnele just välismaine või ebatavalise algusega number, millelt kõne tuleb. Reisil olles või sinna peagi minnes ei pruugi see aga esimese hooga kahtlust äratada, kuna eeldatakse, et keegi võib helistada näiteks broneeritud majutuskohast või autorendifirmast. Sellist võimalust kasutavadki kelmid meelsasti ära,“ selgitas Kiik.

Aastaid on üks levinud petuskeeme olnud ka vastamata kõnede tegemine välismaa numbritelt, millele tagasi helistades võetakse helistajalt väga suurt tariifi. Levinud on ka kõned välismaa numbrilt, millele vastates kuuleb vaikust või kõne katkeb ning see sunnib inimesi võltsnumbrile tagasi helistama. Reisimise tipphooajal kasutatakse ka nende skeemide puhul ära seda, et inimesed on altimad vastama välismaalt tulevatele kõnedele.

Telefoniteel pangakaardi andmeid ei küsita

Lisaks tuleb Kiige sõnul tuleb meeles pidada rusikareeglit, et ükski tõsiseltvõetav teenusepakkuja ei küsi kliendilt telefoni teel pangakaardi andmeid või juurdepääsu tema pangakontole. Seda teevad vaid petturid, kes üritavad inimesi mõjusate argumentide ja põhjendustega segadusse ajada. „Kiire reageerimise ja pangakonto sisselogimisandmete avaldamise korral lubatakse kõnes viidatud probleemid lahendada. Kinnitatakse, et see on ainus võimalus, et hiljem ei kaasneks välja mõeldud negatiivset tagajärge. See kõik on ilmselge lõks,“ lisas Kiik.

Põhjuseid, mille põhjal petturid võimalikud ohvrid välja valivad, on pettuste ennetamise spetsialisti sõnul erinevaid. Sageli proovitakse juhuslikult õnne – kui tuhandest kõnest ka mõne puhul näkkab, siis on tulemus petturite jaoks positiivne.