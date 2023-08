Šokeeriv. Stjuardessid jätkasid lennul mehele alkoholi serveerimist, kuigi ta ahistas teisi reisijaid

Kohtuasjas on kirjas, et Delta stjuardessid jätkasid mehele alkoholi serveerimist, kuigi ema ja tema tütar ütlesid neile korduvalt, et mees katsub neid vastu nende tahtmist.

Töötajad ignoreerisid ema ja tütre palveid

16-aastase tüdruku ema istus tütre kõrval ja palus stjuardessidelt korduvalt, et nad lõpetaksid mehele alkoholi serveerimise. Ema aga ei kuulatud. Ema ja tütre sõnul ütlesid stjuardessid vastuseks, et mehega ei ole mingisugust probleemi.

Kohtuasjas on muu hulgas kirjutatud, et tüdrukul oli lennul paanikahoog, sest ta tundis, et on kinni selles lennukis, ta ei saa põgeneda ja peab taluma joobes mehe ahistamist. Lõpuks nägi teine reisija tüdrukut nutmas ja pakkus talle, et võib temaga istekohad ära vahetada. Tüdruk võttis reisija pakkumise vastu.