Meeleheitel kruiisituristid lõhkusid suletud WC-ukse maha. Nördinud omanik: korraga on tuhat inimest, kes tahavad vetsu

Vestkapi restoran ehitas 2019. aastal kolm ajutist tualetti restoranist välja, üldalale, et turistid saaksid neid kasutada, kuid seni on pidanud restoran ise kõik kulud katma. Restorani omanik Kristina Leknesund Myrseth hindab, et sel suvel on kulud umbes 80 000 Norra krooni. Näiteks tuleb WC-sid mitu korda päevas koristada, lisaks osta tualettpaberit ja seepi ning maksta ka paakide tühjendamise eest. Restoran on püüdnud mitu korda rääkida kohaliku omavalitsusega, et nad võtaksid osa kuludest enda kanda, kuid seni edutult.