Türgi ettevõtjad tahavad ära kaotada „kõik hinnas“ hotellipaketid

Türgi ettevõtjaid ärritab, et turistid ei kuluta raha väljaspool hotelli piirkonda – see paneb ettevõtjad keerulisse olukorda. Seetõttu on nad riigi valitsusele öelnud, et keelaksid „kõik hinnas“ paketid ära nii ruttu kui võimalik, et toetada kohalike ettevõtjate majanduslikku olukorda.