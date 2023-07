Liiga palju turiste: populaarne Hispaania sihtkoht plaanib turismimaksu

Santiago de Compostela on silmapaistev turismisihtkoht, mis on tuntud ka kui Santiago de Compostela palverännaku lõpp-punktina.

Äsja valitud linnapea Goretti Sanmartín kavatseb vabastada Santiago de Compostela liigsetest turistidest. Sanmartín kordas, et Santiago turismi ülekoormusega seotud probleemid on peamiselt seotud avalikkuse teadlikkuse suurendamisega. „See ei ole niivõrd küsimus saabuvate inimeste arvust, vaid inimeste teadlikkus sellest, et tuleb austada kooseksisteerimise põhinorme ning tagada kultuuripärandi austamine ja selle eest hoolitsemine. See on pigem teadlikkuse küsimus, millega me peame tegelema algusest peale,“ lisas ta.